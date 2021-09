Boss Doms pubblica il 17 settembre Sesso & Soldi feat. TAXI B

ROMA, 13 SET - Boss Doms pubblica venerdì 17 settembre il nuovo singolo "Sesso & Soldi" feat. Taxi B (Warner Music Italy). "Sesso & Soldi" è un brano punk-rave, dal beat incalzante. L'atmosfera da club e l'anima house ed elettronica del pezzo, cifre stilistiche delle produzioni di Boss Doms, si amalgamano al testo crudo e tagliente dell'artista Taxi B, che affianca il producer. Membro del collettivo FSK Satellite, con il suo stile a metà strada tra l'hip hop e il punk, ha dato un contributo essenziale al pezzo. "Sesso & Soldi" arriva dopo la pubblicazione del singolo "Pretty Face", uscito a febbraio, e a pochi mesi dall'uscita di "How do you feel" con Piero Pirupa, pubblicato a giugno. Dopo la lunga collaborazione con Achille Lauro, Boss Doms dalla scorsa estate ha scelto la carriera da solista, pubblicando il primo singolo "I Want More". (ANSA).