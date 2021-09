Lil Nas X e Olivia Rodrigo star a MTV Video Music Awards

ROMA, 13 SET - Il rapper Lil Nas X e la giovane cantautrice Olivia Rodrigo sono stati i protagonisti della quarantesima edizione degli MTV Video Music Awards (VMA) a New York. Gli MTV VMA 2021, dopo un'edizione 2020 segnata dal covid con premiazioni da remoto, sono tornati in presenza. Lo show si è aperto con una clip preregistrata di Madonna, che ha fatto la storia dei VMA alla cerimonia inaugurale del 1984 con "Like A Virgin". Il premio più importante della serata, Video dell'Anno, è andato a Lil Nas X per "Montero (Call Me by Your Name)", a pochi giorni dall'uscita del suo album, prevista per il 17 settembre. Olivia Rodrigo ha vinto tre premi, tra cui Canzone dell'anno per "Drivers License" e Best New Artist. "Sono così grata di poter fare musica, di fare ciò che amo e chiamarlo lavoro", ha detto la diciottenne il cui album di debutto, "Sour", ha raggiunto la vetta delle classifiche. Justin Bieber ha vinto nella categoria Artista dell'anno e Migliore musica pop per "Peaches". La canzone di Billie Eilish "Your Power" ha vinto il Best Video Award. Doja Cat ha animato lo show eseguendo "Been Like This" e "You Right" e calandosi dal soffitto. Ma è stata l'interpretazione di Normani di "Wild Side" a rubare la scena. La pop star R&B ha stupito con la sua coreografia, prima di incontrare Teyana Taylor, legata a una piattaforma di metallo che ha ricordato le esibizioni passate di Janet Jackson. Lil Nas X ha lanciato la versione live del suo singolo "Industry Baby" con Jack Harlow e una banda musicale. Billie Eilish ha introdotto la performance dei Foo Fighters, ringraziando i vincitori del Global Icon Award per "portare la torcia del rock and roll". (ANSA).