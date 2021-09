A Giffoni Valle Piana riparte 'Giffoni Multicinema'

SALERNO, 13 SET - Riparte Giffoni Multicinema, a Giffoni Valle Piana (Salerno): i film più attesi della stagione con la magia del 4K e del Dolby Atmos, proposti in sale all'avanguardia e in totale sicurezza. Giffoni, infatti, torna ad aprire le porte delle sue sale per riproporre la magia del grande schermo a ragazzi e adulti, cinefili e appassionati e a tutte quelle famiglie che vogliono continuare a godere di tutte le novità della stagione cinematografica. Dopo il successo di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, che ha registrato la presenza di tantissimi fan di Luì e Sofì in sala Truffaut con 700 poltrone nuove e un sistema di proiezione in 4k, dal 16 al 19 settembre, in Sala Verde, arriverà (ore 17.30), Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux, film d'animazione presentato in anteprima a #Giffoni50Plus. Negli stessi giorni, sempre in sala Verde (alle 19 e alle 21.15) sarà proiettato Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, un film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero. Infine, sempre dal 16 al 19, in Sala Blu (alle 18.30 e alle 21) ci sarà Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli di Destin Daniel Cretton, in un'esperienza ancora più coinvolgente grazie al Dolby Atmos. (ANSA).