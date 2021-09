Britney Spears annuncia il fidanzamento con Sam Asghari

LOS ANGELES, 12 SET - La cantante Britney Spears ha annunciato sui social il suo fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari, raccogliendo in poche ore oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. La principessa del pop, 39 anni, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra l'anulare con un anello di diamanti e commenta: "Non ci posso credere!". Accanto a lei Sam Asghari, 27 anni che, a sua volta, ha postato sul suo profilo una foto in cui bacia la Spears e mostra il dito con l'anello. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando si sono esibiti insieme nel video musicale del suo successo "Slumber Party". La pop star ha due figli da un precedente matrimonio con il rapper Kevin Federline e ha avuto un breve matrimonio con l'amico d'infanzia Jason Alexander, che è stato annullato dopo appena 55 ore. (ANSA).