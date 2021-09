Justine Bateman, da Casa Keaton a regia di Violet

ROMA, 11 SET - Negli anni '80 Justine Bateman era diventata da adolescente una star televisiva grazie al ruolo di Mallory in Casa Keaton, la sitcom, in onda dal 1982 al 1989, che ha lanciato la carriera di Michael J. Fox, su una famiglia capace di rimanere unita tra piccoli problemi e avventure quotidiane. Un successo al quale l'attrice ha dato seguito con una carriera soprattutto in ruoli di contorno fra cinema e tv (ha partecipato anche a serie come Arrested Development con il fratello Jason Bateman, e fra le altre, Californication, Psych, Desperate Housewives, Private Practice, Criminal Minds: Suspect Behaviour, Modern Family) con negli ultimi anni impegni da produttrice, scrittrice e sceneggiatrice. Ora è arrivato anche il debutto da regista di un lungometraggio, il dramma intimo Violet, che dopo l'esordio al South by Southwest Festival in primavera, è in programma fra le 'Special presentations' al Toronto Film Festival. Il film, concepito come un'esperienza immersiva, tra suggestioni sonore e visive, mescola flusso di coscienza e realtà mettendo in scena il travagliato percorso personale di Violet (una convincente Olivia Munn) dirigente in una compagnia di produzione, brillante ma ipercritica con se stessa tanto da sentire costantemente nella testa una voce che demolisce le sue scelte e scoraggia ogni possibile decisione coraggiosa (Justin Theroux). Un'insicurezza (rappresentata anche con pensieri scritti sullo schermo) che la porta spesso a non lottare per le proprie opinioni e a subire l'arroganza di capi, colleghi e famigliari. Una tensione che sfocia in una crisi profonda e nella necessità di reagire. "Chi vive la propria vita guidato dalla paura spesso non pensa di avere la forza di cambiare strada - spiega la regista - di poter attraversare un ponte per arrivare a una vita più istintiva e libera. Ho concepito Violet, è un po' come una mappa per arrivare a quel ponte". (ANSA).