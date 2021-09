Venezia, A Imaculat GdA Director's Award di Giornate Autori

ROMA, 11 SET - Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark vince il GdA Director's Award delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e indipendente all'interno della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Ad assegnare il premio la Giuria Ufficiale composta dai giovani europei del progetto 27 Times Cinema e presieduta dal duo di registe Mina Mileva e Vesela Kazakova. "Imaculat rappresenta la voce di due autori capaci di raccontare, attraverso interessanti scelte cinematografiche e una recitazione misurata, il percorso di una ragazza vittima della dipendenza" si spiega nella motivazione. Per il film arriva anche il Premio Collaterale "Autrici Under 40" attribuito alla sceneggiatura. In accordo con le Giornate degli Autori, Mina Mileva e Vesela Kazakova hanno inoltre scelto di assegnare Una Menzione Speciale delle Presidenti al film a Shen Kong di Chen Guan. Il Premio Del Pubblico Bnl va a Deserto Particular di Aly Muritiba. Bnl ha inoltre assegnato Un contributo Per La Sceneggiatura a Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Vanessa Picciarelli per Californie. Al film va anche il premio Label Europa Cinemas. La SIAE ha assegnato due premi al Talento Creativo a Francesco Lettieri per Lovely Boy e a Elisa Fuksas per il documentario Senza fine su Ornella Vanoni, che a sua volta riceve un riconoscimento: il Sountrack Stars Award 2021. Il Premio Per L'inclusione Edipo Re è attribuito a Al Garib. (ANSA).