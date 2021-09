Riccardo Muti torna al Maggio per 700 anni morte di Dante

FIRENZE, 11 SET - Il maestro Riccardo Muti, alla guida dell'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata, e del Coro del Maggio, torna sul podio del Teatro del Maggio fiorentino il 13 settembre, a coronamento delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321. Secondo di una serie di tre concerti con lo stesso programma - che toccheranno oltre a Firenze anche le altre due città dantesche di Ravenna, il giorno prima, e Verona il 15 settembre -, Muti dirigerà tre composizioni dedicate proprio all'opera del Sommo poeta. In apertura, le Laudi alla Vergine Maria di Giuseppe Verdi, ispirate liberamente al XXXIII canto del Paradiso. Il concerto proseguirà con Purgatorio, per baritono, coro misto e orchestra, commissione del Ravenna Festival al massimo compositore armeno Tigran Mansurian, che sarà presente in platea a Firenze, la cui composizione si sviluppa su alcuni versi della seconda Cantica. La voce solista sarà quella del baritono Gurgen Bayevan con Giovanni Sollima al violoncello, mentre a conclusione di questo percorso musicale verrà eseguita la corale Dante-Symphonie R.426 di Franz Listz, unico fra i compositori romantici a cimentarsi con la Divina Commedia, ispirata sia dall'Inferno che dal Purgatorio dantesco, per coro femminile e orchestra, che si conclude in un estatico 'Magnificat' che guarda verso il Paradiso. (ANSA).