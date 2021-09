Dear Evan Hansen, musical cult debutta a Toronto

(di Francesca Pierleoni) ROMA, 10 SET - La versione cinematografica di un musical che ha debuttato in palcoscenico nel 2015, vincitore di 6 Tony Awards e già diventato cult, Dear Evan Hansen, scritto da Benj Pasek e Justin Paul con libretto di Steven Levenson, diretto per il grande schermo Steven Chbosky, ha aperto la 46/a edizione del Toronto International Film Festival (9/18 settembre) . Il film, costruito su un cast che comprende l'interprete del protagonista anche a teatro, Ben Platt, insieme fra gli altri a Julianne Moore, Amy Adams, Danny Pino e Amandla Stenberg, porta a un pubblico più ampio la storia di Evan (Platt), liceale affetto da fobia sociale che seguendo il consiglio del suo terapeuta si scrive lettere nelle quali enumera le cose belle della vita, per aprirsi più agli altri. E' però un fatto tragico, il suicidio di un suo compagno di scuola, Connor (Colton Ryan anche lui già interprete del ruolo a teatro), a cambiare la sua vita. Evan infatti inizia a mentire fingendo di essere stato grande amico del giovane suicida per correggere l'opinione negativa che molti avevano su Connor. Un impegno che lo rende molto popolare ma il suo castello di bugie rischia costantemente di crollare. "Ho visto il musical tre anni fa e ne sono diventato immediatamente fan - spiega il regista nell'incontro in streaming insieme al cast con il direttore del Festival Cameron Bailey - Da genitore di due figli, mi immedesimo tanto nei ragazzi quanto nei genitori della storia". Per Ben Platt, che anche da 27enne, secondo i critici, interpreta in modo credibile un liceale, "era essenziale mantenere nel film la stessa intensità emotiva del musical, soprattutto nel ritrarre l'ansia di Evan, la sua battaglia interiore e fisica". Ad aiutarlo "oltre alla splendida regia di Steven sono state le performance degli altri interpreti, tutte incredibilmente realistiche". Per Julianne Moore, che nel film interpreta la madre di Evan, Heidi, l'impegno anche nel canto " è stato una novità. Non cantavo in un musical dal liceo e qui ero a confronto con giganti in quest'arte. Mi sono sentita allo stesso tempo esaltata e messa alla prova, ma anche grata per l'opportunità". (ANSA).