Venezia: a Freaks Out il Soundtrack Stars per colonna sonora

ROMA, 10 SET - Va al film di Gabriele Mainetti Freaks Out il Soundtrack Stars Award 2021 per la migliore colonna sonora tra i film del Concorso. Lo ha deciso la Giuria del Premio che il 10 settembre ha premiato anche Ornella Vanoni, protagonista a Venezia: una voce e una musica "Senza fine". Il Premio alla migliore colonna sonora tra i film in concorso va a Freaks out, film di cui Gabriele Mainetti è regista e sceneggiatore nel quale, ancora una volta, cura le musiche insieme a Michele Braga (la colonna sonora è edita da Edizioni Curci e Goon Film). Una menzione speciale va al film di Anya lily Amirpour Mona Lisa and the Blood Moon nel quale tra dubstep, metal e techno dance italiana batte forte il cuore del quartiere francese di New Orleans grazie all'ipnotica, onnipresente colonna sonora firmata da Daniele Luppi. Per l'edizione 2021 il Premio rende omaggio a Ornella Vanoni, alla sua voce straordinaria e alla sua storia d'amore con la musica. Una storia "Senza fine" come uno dei suoi brani evergreen, ma anche come il titolo del film di Elisa Fuksas, presentato alle Giornate degli Autori, nel quale racconta con straordinaria sincerità anche nell'intimità di una quotidianità che svela qualcosa in più del suo privato. La Giuria del Soundtrack Stars Award 2021 -prodotto da Andrea Camporesi (Free Event)- è composta da Laura Delli Colli (Presidente, in rappresentanza del SNGCI) e dai giornalisti Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera) Alessandra Vitali (Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington Post), Carola Carulli (Tg2). (ANSA).