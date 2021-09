Don Giovanni, l'opera torna al Petruzzelli

BARI, 10 SET - L'opera torna finalmente al Teatro Petruzzelli, dopo il fermo determinato dall'emergenza Covid: i titoli in programma fino a dicembre 2021 sono il Don Giovanni di Mozart, il Nabucco di Verdi, Il gallo d'oro di Rimskij-Korsakov e la Tosca di Puccini. Si apre con il Don Giovanni, dal 10 al 16 settembre, per la regia di Giorgio Ferrara, con le scene degli Oscar pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Sul podio, Sascha Goetzel condurrà l'Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi. E' l'allestimento 2017 del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara. I costumi sono di Maurizio Galante e il disegno luci di Fiammetta Baldiserri. Nel ruolo di Don Giovanni si alternano Giorgio Caoduro e Francesco Vultaggio, In- Sung Sim è il Commendatore, per Donna Anna ci sono Jessica Pratt e Martina Gresia, Zerlina è Anna Dowsley e, tra gli altri, per Leporello si alternano Pietro Spagnoli e Biagio Pizzuti. (ANSA).