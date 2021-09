70 anni Giuni Russo, esce Jazz a Casa di Ida Rubinstein

ROMA, 09 SET - Il 10 settembre 2021 l'indimenticabile Giuni Russo avrebbe compiuto 70 anni. Per celebrare la ricorrenza proprio in questa data Warner Music Italy in collaborazione con GiuniRussoArte pubblica il cofanetto "A casa di Ida Rubinstein", 2cd+dvd e un Vinile in Edizione Limitata con vinile colorato contenente alcune Arie tradizionali e Romanze di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi, con audio rimasterizzato. Il cd1 presenta la prima versione dell'album originale "A casa di Ida Rubinstein" registrato da Giuni Russo nel 1988 con Arie e Romanze classiche. Il cd2 presenta una seconda versione, il repertorio è lo stesso, ma la registrazione del 2011 è arricchita dalla presenza dei jazzisti Paolo Fresu, Uri Caine e Brian Auger. Accanto a loro troviamo anche Franco Battiato che duetta con Giuni in due brani. Da qui nasce il titolo "Jazz a casa di Ida Rubinstein". Nel dvd il concerto inedito del 31 luglio 1998, alla Corte Malatestiana a Fano, durante la rassegna "Il Violino e la Selce" con la Direzione Artistica di Franco Battiato. Il repertorio è sempre dedicato alle Arie e Romanze classiche di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Nei contenuti extra del DVD sono incluse le testimonianze di Paolo Fresu, Uri Caine e Brian Auger. (ANSA).