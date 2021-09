Venezia: Elisabetta Sgarbi, un 'filmino' con gli Extraliscio

ROMA, 08 SET - Dare "uno spessore filmico, cinematografico alle immagini che accompagnano un brano musicale". E' stato il punto di partenza, spiega Elisabetta Sgarbi per 'La Nave sul Monte' il 'filmino', realizzato per il nuovo omonimo singolo della band Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara), in rotazione radiofonica dal 17 settembre, tratto dal loro ultimo album "È bello perdersi". Il minifilm debutta alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia come evento speciale nelle Giornate degli Autori accompagnato da un concerto/happening del gruppo romagnolo. Il 'filmino' è stata "una sfida che mi ha lanciato Mirco Mariani, un po' stanco della logica dei videoclip - aggiunge la regista, fondatrice e direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, oltre che produttrice degli Extraliscio con Betty Wrong Edizioni. -. Poi il brano musicale in questione, La nave sul monte, è ispirato dal cinema e da un capolavoro del cinema, Fitzcarraldo di Herzog. E allora ho cercato di restituire una intensità assoluta alle immagini: c'è il mio fiume, ci sono le voci bulgare e le ballerine romagnole coloratissime, c'è Gilda Mariani, bellissima, c'è un equipaggio di pazzi, c'è Leo Mantovani, ci sono gli Extraliscio, c'è una imponente Nave sul Monte. E quest'ultima è stata davvero una avventura trovarla". L'autrice e gli Extraliscio hanno deciso "di recuperare anche nel linguaggio un rapporto con il cinema per le immagini che accompagnano un brano musicale. Abbiamo così coniato la parola "filmini" in omaggio ai super 8 di quando eravamo bambini, o 'piccoli film'". Le riprese si sono svolte tra Ro Ferrarese, paese di origine di Elisabetta Sgarbi, dove tutt'ora si trovano la Casa Museo e la Farmacia Storica Rina e Nino Sgarbi, e la Nave sul monte arenata sulle colline di Genga (Ancona). Elisabetta Sgarbi ha già dedicato alla band il documentario Extraliscio - Punk Da Balera, in programma al lido l'anno scorso e ha diretto il videoclip del loro singolo "È bello perdersi", che ha vinto il Pesaro film Festival 2021 (sezione VedoMusica) . (ANSA).