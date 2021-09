Craig e Eilish tra protagonisti podcast su James Bond

ROMA, 08 SET - Sei episodi per scoprire i segreti del nuovo film di 007 (in arrivo in sala il 30 settembre): è il viaggio che proporrà No Time To Die: Il Podcast Ufficiale Di James Bond disponibile dal 9 settembre su Apple, Spotify, Acast e su tutte le principali piattaforme di podcast. Condotta dal critico cinematografico James King, la serie è suddivisa in 6 episodi, ognuno dedicato a un differente aspetto dell'universo di James Bond: dai personaggi alle location, dalla musica all'azione. Ci saranno le interviste agli interpreti Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Billy Magnussen; al regista Cary Joji Fukunaga, ai produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli; a Billie Eilish e il fratello Finneas O'Connell che firmano la canzone tema originale all'autore delle musiche Hans Zimmer. Tra gli ospiti anche Debbie McWilliams, da tanto tempo direttrice del casting della saga, e il supervisore agli effetti speciali Chris Corbould. Fra i temi che affronterà Daniel Craig, il percorso fatto per ottenere l'iconico ruolo di 007, e il prossimo capitolo della saga che sarà l'ultimo per lui nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo. Sarà inoltre possibile ascoltare in esclusiva alcuni estratti della colonna sonora di No Time To Die (Decca Records). Il podcast è prodotto da Somethin' Else in associazione con Metro Goldwyn Mayer (MGM), Universal Pictures International, United Artists Releasing e EON Productions. (ANSA).