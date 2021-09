Google celebra IL produttore Avicii con un Doodle

ROMA, 08 SET - Google celebra anche in Italia il 32/o compleanno del produttore musicale, cantautore e dj Tim Bergling, noto anche come Avicii, nato l'8 settembre 1989 e morto il 20 aprile 2018 a 29 anni. Il Doodle, che cade due giorni prima della Giornata per la prevenzione del suicidio dell'Organizzazione mondiale della Sanità (10 settembre), commemora la sua carriera e i contributi alla musica pop ed elettronica. Oltre al Doodle, pubblicato anche un blogpost con un'intervista al padre di Tim, Klas, in cui si parla della carriera di Tim, dell'importanza della salute mentale e della Fondazione Tim Bergling. (ANSA).