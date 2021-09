Concerti: Vasco Rossi a Trento, prevendite dal 10 settembre

TRENTO, 07 SET - Si apriranno il prossimo 10 settembre le prevendite dei biglietti per il concerto che Vasco Rossi terrà a Trento il 20 maggio 2022. Circa metà tagliandi dei 120.000 previsti per lo show alla Trentino Music Arena saranno riservati ai residenti nei territori dell'Euregio (Trentino, Alto Adige/Suedtirol e Tirolo). Questo al netto delle prevendite riservate vagli iscritti de Il Blasco Fan Club che inizieranno domani, 8 settembre. La società Vivaticket metterà in vendita i biglietti attraverso sul sito vascolive.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati: 10.000 biglietti ticket per l'area più vicina al palco a 75 euro, 15.000 ticket di "pit 2" a 60 euro e 35.000 di "pit 3" a 45 euro, (oltre a costi di prevendita e alle commissioni di servizio). I biglietti verranno spediti direttamente a casa (ANSA).