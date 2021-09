Gaia, il nuovo album Alma fuori il 29 ottobre

ROMA, 07 SET - "Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale. Alma, il mio nuovo album fuori il 29 ottobre". Così Gaia annuncia sui social l'uscita del suo nuovo disco, con un video e una foto di "Alma" tatuato sulla schiena. Il nuovo progetto (per Sony Music Italy/Columbia Records) è il secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi, che integrano italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. L'album arriva dopo la prima tournée "Finalmente in TOUR" che le ha permesso di abbracciare per la prima volta il suo pubblico. Il 17 settembre Gaia si esibirà al Mi Manchi, Ancora al Circolo Magnolia di Segrate (MI), una delle rassegne di rilievo per la nuova scena musicale italiana, per presentare alcuni dei nuovi brani. Alma arriva a più di un anno di distanza dall'album d'esordio certificato disco d'Oro Nuova Genesi che conteneva "Cuore Amaro", presentato al 71/o Festival di Sanremo, e "BOCA" feat. Sean Paul & Childsplay, prima collaborazione internazionale dell'artista. (ANSA).