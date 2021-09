Cesto girasoli ricorda 14/o anniversario scomparsa Pavarotti

MODENA, 06 SET - Un cesto di girasoli, i fiori preferiti da Luciano Pavarotti, è stato deposto dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ai piedi della tomba del tenore nella cappella di famiglia a Montale Rangone nel 14/o anniversario della morte. Al momento commemorativo hanno partecipato anche le figlie del Maestro Giuliana e Cristina, insieme ad altri parenti. Inoltre una messa è stata celebrata nella chiesa della parrocchia di San Faustino a Modena. Dopo l'appuntamento in serata, organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti alla Casa museo del Maestro, le iniziative organizzate da 'Modena città del Belcanto' per il quattordicesimo della scomparsa proseguiranno il 2 ottobre con un concerto della Corale Rossini (Chiesa di Sant'Agostino) e il 12 ottobre, giorno della nascita di Pavarotti, con un seminario di studi e un concerto al Teatro Comunale con i giovani cantanti allievi dei corsi di formazione del Teatro e della Masterclass di Raina Kabaivanska insieme all''Ensemble dell'Orchestra Giovanile della Via Emilia diretta da Fabio Sperandio. (ANSA).