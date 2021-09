Cinema: incassi; Shang-Chi vola a 1,4 mln

ROMA, 06 SET - Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sfonda il muro del milione nel weekend al box office italiano e festeggia il successo con un incasso di un milione e 484 mila euro. In Italia il cinecomic è uscito in 364 sale. Dopo l'ottima apertura, Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto scende di una posizione ed è secondo con un incasso di 516.000 euro che lo portano a un totale di 1 milione e 834 mila euro. Chiude il podio al terzo posto Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata s e raccoglie altri 375mila euro per un totale di quattro milioni e 395mila euro. Quarta posizione per Fast & Furious 9 - The Fast Saga, nono capitolo della saga automobilistica con Vin Diesel tanto atteso dai fan. supera i quattro milioni e 287mila euro di incasso totale con i 313mila raccolti nel weekend. Debutta in quinta posizione Malignant, il nuovo horror di James Wan che incassa 164 mila euro in 255 sale. Solo sesto Il collezionista di carte di Paul Schrader presentata al festival del Cinema di Venezia - in sala dal 3 settembre, dramma cupo con Oscar Isaac. Ieri, domenica 5 settembre, l'incasso totale è stato di 864.536 euro, le presenze 121.422 e le sale 2.534. a diciannovesima settimana, dal 30 agosto al 5 settembre. L'incasso è stato di 4.536.822 euro, contro i 4.404.278 della settimana precedente. Le presenze sono state 673.820 e le sale 2.671 (ANSA).