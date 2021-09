Premi: Procida 'Concetta Barra' a Brachetti, D'Amore, Sastri

NAPOLI, 06 SET - Arturo Brachetti, Franco Cordelli, Marco D'Amore, Fiorenzo Niccoli, Antonio Parlati, Valeria Parrella, Lina Sastri e Gabriel Zuchtriegel sono i vincitori dell'ottava edizione del "Premio Concetta Barra" che si terrà l''8 e il 9 settembre a Procida. Il Premio è istituito dal Master di II livello in "Drammaturgia e Cinematografia" dell'Università Federico II di Napoli, coordinato dal professore Pasquale Sabbatino, organizzato dall'Associazione PartenArt, col patrocinio del Comune di Procida. ''Il premio è nato dal sogno di molti amici di ricordare una bella figura di donna procidana attraverso il valore di un'isola con tutte le sue tradizioni e tutta la sua bellezza culturale. Quello di Concetta Barra non è un premio incentrato solo sull'arte, ma anche sulla luce, sull'amore per i giovani e sui grandi valori culturali'' , dichiara Peppe Barra. L' 8 settembre, alle ore 19.00, a Piazza Marina Grande, l'incontro sul libro 'Lengua serpentina e altri racconti' di Peppe Barra, con i saluti di Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida. A seguire, l'associazione Polluce presenta "Alterazioni", lo spettacolo prodotto dalla Compagnia "La Flotta" con i detenuti della Casa Circondariale G. De Angelis di Arienzo (CE), testo e regia di Gaetano Battista, interventi musicali di Fabio Fiorillo. Il 9 settembre, alle ore 19.00, con Matteo Lorito, rettore dell'università di Napoli Federico II, consegna del "Premio Concetta Barra" . La commissione scientifica, presieduta da Massimo Marrelli è composta da Peppe Barra, Beatrice Alfonzetti Giulio Baffi Maurizio de Giovanni Lello Esposito, Dinko Fabris, Andrea Mazzucchi, Matteo Palumbo, Pasquale Sabbatino, Guido Trombetti , Pier Mario Vescovo. (ANSA).