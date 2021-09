Max Richter live il 20 settembre a Romaeuropa Festival

ROMA, 03 SET - Il musicista britannico Max Richter torna in Italia per un'unica data il 20 settembre alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Romaeuropa Festival. Un concerto in corealizzazione con Musica per Roma dedicato a due dei suoi più grandi successi: The Blue Notebooks (con Max Richter Ensemble) e Recomposed by Max Richter: Vivaldi's The Four Seasons (con Finnish Baroque Orchestra). Tedesco di nascita, britannico d'adozione, pianista, compositore, produttore, performer Richter è l'artefice di una rivoluzione elettronica post-minimalista ai confini con la musica classica. Fondatore dei Piano Circus, ha studiato all'Università di Edimburgo e alla Royal Academy of Music di Londra, per poi completare il suo percorso di studi con il compositore d'avanguardia Luciano Berio. Dal suo debutto con Memoryhouse nel 2002 fino all'ultimo Exiles, la sua discografia conta dieci albumcui si aggiunge una produzione musicale sterminata: colonne sonore per film e serie tv, musiche orchestrali, per piano solo, per balletti, teatro e installazioni artistiche. Scritto originariamente nel 2003 e ripubblicato nel 2018 da Deutsche Grammophon, The Blue Notebooks, che The Guardian ha decretato come uno dei migliori lavori classici del secolo, è una protesta sottile e pacifica contro la brutalità politica, sociale e personale. L'album include testi dal libro Quaderni in Ottavo di Franz Kafka letti dalla voce dalla voce di Tilda Swinton. In Recomposed by Max Richter - Vivaldi's The Four Seasons nonostante abbia scartato i 3/4 del materiale originale di Vivaldi, Max Richter ha mantenuto onnipresente, nella sua rielaborazione delle Quattro Stagioni, il dna musicale del compositore italiano. Realizzato insieme al violinista Daniel Hope e all'orchestra sinfonica Konzerthaus Kammerorchester Berlin diretta da André de Ridder, oggi eseguito dal vivo con la Finnish Baroque Orchestra, l'album ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali di musica classica in 22 paesi e gli ha fatto vincere il prestigioso ECHO Classic Award. (ANSA).