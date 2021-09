Sanremo Rock, dal 6 all'11 settembre finali e finalissima

GENOVA, 03 SET - Si terranno dal 6 al 10 settembre al Teatro Ariston di Sanremo le fasi finali di Sanremo Rock & Trend Festival, la manifestazione giunta alla 34esima edizione che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. L'11 settembre la finalissima. Fin dalla nascita negli anni Ottanta Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock. Grazie a Sanremo Rock, gli artisti emergenti hanno l'occasione di firmare il primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv. La fase delle Finali Nazionali, presentate da Giuseppe Tarantino, è riservata ai concorrenti che hanno superato le selezioni regionali. I finalisti si scontreranno in esibizioni e la giuria selezionerà dunque i concorrenti della Finalissima -10 per il Festival Rock e 10 per il Festival Trend - prevista l'11 settembre al Teatro Ariston con la conduzione di Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Mercedes Hengher. La giuria decreterà quindi il vincitore del Sanremo Rock e quello del Festival Trend. Nove Eventi organizzerà poi dall'8 al 10 settembre Sanremo Live in the city, rassegna musicale organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo, con esibizioni di band emergenti provenienti da tutta Italia e dall'estero. A condurre la tre giorni di Sanremo Live in the city ci saranno due giovani volti noti del panorama Sanremese: Claudia Paglialunga e Simone Priolo. (ANSA).