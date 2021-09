Film segreto di Soderbergh debutterà al Festival di Toronto

NEW YORK, 02 SET - Un nuovo film top secret di Steven Soderbergh sarà proiettato al prossimo festival del cinema di Toronto, in programma dal 9 al 18 settembre nella città canadese. L'annuncio a sorpresa non precisa il titolo del film né le date della proiezione. "Sarà una prima mondiale. Faremo sapere di più di questo misterioso film tra qualche giorno", hanno fatto sapere gli organizzatori del festival che si svolgerà in formato ibrido (in presenza e virtuale) grazie al fatto che dal 7 settembre il Canada aprirà le sue frontiere ai cittadini stranieri completamente vaccinati. Il festival ha anche annunciato un folto numero di celebrità attese nei giorni delle proiezioni: tra questi, oltre a Soderbergh, Benedict Cumberbatch, Sigourney Weaver e Dionne Warwick. (ANSA).