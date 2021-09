Bandoneon di Piazzolla 'star' al festival Pif Castelfidardo

CASTELFIDARDO, 02 SET - Eugenio Bennato, Stefano Bollani, Silvia Mezzanotte, Ksenija Sidorova sono alcuni tra i nomi della 46/a edizione del Pif Premio Internazionale della Fisarmonica, dal 28 settembre al 2 ottobre, a Castelfidardo (Ancona). Il concorso di fisarmonica più importante al mondo torna in presenza, dopo lo svolgimento in modalità streaming del 2020. Tra le star del Pif 2021 ci sarà il secondo bandoneon appartenuto ad Astor Piazzolla bambino e usato per le sue prime composizioni: lo strumento è stato restaurato dall'artigiano locale (Castelfidardo è la 'patria' della fisarmonica) Rodolfo Spadari e sarà suonato da Cesare Chiacchieretta nel concerto Duettango con la voce di Silvia Mezzanotte il primo ottobre. Per l'edizione della ripartenza, il direttore artistico Antonio Spaccarotella propone un cartellone che coniuga la tradizione con nuovi linguaggi compositivi. "Una scelta - spiega - indispensabile per promuovere la fisarmonica tra le nuove generazioni, restituendo al Premio un rinnovato slancio". Oltre 200 i partecipanti al concorso provenienti da più di 20 Paesi del mondo. Divisi in categorie, in base all'età e al genere musicale, gli artisti in gara si esibiranno in libere audizioni nelle sale dislocate in centro città, mentre per la categoria premio i finalisti saliranno sul palco del Teatro Astra, di fronte ad una giuria di esperti internazionale. Previsti inoltre eventi collaterali, Pif Off e Pif Lounge, organizzati in collaborazione con 42 aziende coinvolte nella filiera della fisarmonica. L'orchestra residente della kermesse è la Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia. (ANSA).