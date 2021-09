Torna JazzMi per sconfiggere le paure

MILANO, 02 SET - "Il jazz dal vivo ci aiuterà ancora una volta a sconfiggere le nostre paure, a lenire le nostre sofferenze, a ridarci l'emozione insostituibile del concerto. Tutti insieme per goderne il suo fascino unico": così i direttori artistici Luciano Linzi e Titti Santini presentano la sesta edizione di JazzMi, il festival jazz di Milano, che si terrà dal 21 al 31 ottobre con nomi come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alex Britti, Vinicio Capossela, Camille Bertault. "Dopo l'edizione interrotta bruscamente e necessariamente a fine ottobre dello scorso anno, - dicono ancora Linzi e Santini - Jazzmi ritorna con rinnovata energia e speranza e la convinzione che musica dal vivo e cultura possano continuare ad avere effetti terapeutici per affrontare le sfide del nostro vivere quotidiano. Jazzmi non rinuncia a nessuna delle sue caratteristiche principali, vuole continuare a comunicare gioia e a generare partecipazione. Nel rispetto reciproco e delle norme in vigore, per uscire insieme dall'emergenza e riconquistare gradualmente la normalità. L'estate ha dimostrato in tutta Italia che il Jazz ha riavvicinato con successo il proprio popolo, ha fatto ripartire il settore professionale: musicisti, tecnici, operatori. Dobbiamo - concludono - continuare su questa strada". (ANSA).