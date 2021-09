Torna in Romagna la Notte del Liscio

RIMINI, 02 SET - Torna in Romagna la festa dedicata al Liscio, il ballo tipico che ha fatto conoscere in tutto il mondo l'allegria, la solarità e la passione che contraddistinguono questa terra, e lo fa rendendo omaggio, in due serate, a due figure iconiche come Secondo Casadei, nel 50/o anniversario dalla morte, e il nipote Raoul, mancato sei mesi fa, con cui il liscio ha oltrepassato i confini regionali e nazionali. Per due domeniche consecutive, il 5 e il 12 settembre, La Notte del Liscio colorerà di musica e allegria rispettivamente le città di Rimini e Gatteo Mare (Forlì-Cesena)(www.notteliscio.it). È al 'Re del Liscio' che il figlio Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra dedicano La Notte del Liscio domenica 5 settembre in piazza Cavour a Rimini (ore 21), serata speciale conclusiva della 6/a edizione del Festival musicale Balamondo World Music Festival 2021. Ospiti della serata il duo Colapesce e Dimartino, noti al grande pubblico per il loro brano tormentone dell'estate "Musica Leggerissima". L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. La domenica successiva all'Arena Lido Rubicone di Gatteo Mare - paese natale del Maestro Secondo Casadei - in scena la grande festa de La Notte del Liscio (ore 21) che introduce la "Settimana del liscio" (11-18 settembre), sette serate con i migliori rappresentanti del folk emiliano-romagnolo. Patron dell'evento Moreno il Biondo insieme a interpreti e voci della musica da ballo. E' la Notte del Liscio dedicata alle orchestre e alla musica liscio: Gianmarco Bagutti e i suoi cantanti, Roberta Cappelletti, Federica Cocco, Pietro Galassi, l'orchestra Grande Evento e i Filadelfia, Francesca Mazzuccato e Roberto Polisano, accompagnati dagli spettacoli di danza delle principali scuole di ballo romagnole. Ingresso gratuito con prenotazione online (Green pass obbligatorio sopra i 12 anni) a www.visitgatteomare.it (ANSA).