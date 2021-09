Kacey Musgraves, la cantautrice da 6 Grammy sbarca in Italia

ROMA, 01 SET - Vincitrice di 6 Grammy Award, la cantautrice Kacey Musgraves è pronta a pubblicare il 10 settembre il suo nuovo album intitolato "Star-crossed" (Interscope Records/UMG Nashville). "Star-crossed" arriva dopo tre anni di pausa e segue l'enorme successo dell'album "Golden Hour" uscito nel 2018 e trionfatore ai Grammy Awards come "album dell'anno" e con oltre 1 milione di copie vendute solo negli Stati Uniti. Ad anticipare l'uscita dell'album c'è il brano che dà il titolo all'album e il singolo Justified, in radiofonica in Italia dal 24 settembre. Star-crossed non è solo un disco ma anche un film diretto da Bardia Zeinali con protagonista la stessa cantante. Il film sarà disponibile per la visione in streaming in esclusiva sulla piattaforma Paramount+ in contemporanea con l'uscita del disco. Star-crossed include 15 brani inediti suddivisi in tre atti come una moderna tragedia che raccontano un viaggio personale e intimo, attraversando le fasi di una delusione amorosa e il processo di guarigione. Il film, invece, della durata di 50 minuti, porta la musica fuori dallo studio di registrazione per trasferirla sullo schermo con immagini magnifiche e un forte senso di realtà sotto la visione artistica di Kacey e Zeinali e la direzione di Matthew Libatique, candidato agli Oscar e già dietro a film quali "A Star is Born" e "Il cigno nero". (ANSA).