Scala: Filarmonica 'regala' concerto in piazza Duomo

MILANO, 01 SET - Torna per il nono anno consecutivo il 'Concerto per la città' della Filarmonica della Scala che il 12 settembre, diretta da Riccardo Chailly, si esibirà in piazza Duomo davanti a un pubblico di circa 2.500 spettatori dotati di green pass. Il concerto (reso possibile grazie al main Partner Unicredit, allo sponsor Allianz, con il sostegno di Esselunga e il patrocinio del Comune) sarà come sempre gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. La capienza è la stessa dello scorso anno, ben lontana dalle decine di migliaia di persone che hanno affollato la piazza nelle edizioni precedenti. "Ma chi non potrà esserci avrà la possibilità di vederlo in tv" ha spiegato il vicepresidente della Filarmonica Damiano Cottalasso. L'esibizione sarà infatti trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 5 e RaiPlay in Italia dalle 21,15, in Europa da Arte e distribuito in 20 Paesi, dal Giappone al Medio Oriente. Il programma è essenzialmente 'italiano' con appunto l'Italiana di Mendelssohn, il Capriccio italiano di Caikovskij e la suite di Romeo e Giulietta di Prokofev. Prenotazioni a partire dalle 14 del 6 settembre. (ANSA).