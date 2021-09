Oriente Occidente Dance Festival, a Rovereto da 3 settembre

TRENTO, 01 SET - Oriente Occidente Dance Festival, in scena a Rovereto dal 3 al 12 settembre, quest'anno è più accessibile che mai: diverse performance di artisti con disabilità, collaborazioni per rendere accessibili alcuni spettacoli a persone sorde e cieche grazie all'utilizzo di zainetti vibranti per "sentire" la musica, audio-descrizioni, materiali di comunicazione in braille, mappatura dettagliata dei luoghi di spettacolo per un'autonoma e personalizzata valutazione dell'accessibilità. Mixed Doubles, in cartellone il 12 settembre all'Auditorium Melotti - sottolinea una nota - è una serata costruita con quattro "mixable duets", con interpreti sia abili che disabili. Anche Moby Dick, coreografato da Chiara Bersani - già Premio Ubu come miglior performer Under 35 nel 2019 - vedrà in scena danzatrici sia abili che con disabilità della compagnia svedese Spinn, per una riflessione che si ispira al noto romanzo di Melville, cercando di trovare senso nello smarrimento. Oltre agli spettacoli che vedranno in scena artiste e artisti con disabilità, Oriente Occidente fa un altro passo di apertura verso nuovi pubblici. Grazie alla collaborazione con l'associazione Fedora, WordUp e Abc Irifor del Trentino sarà infatti audio-descritto lo spettacolo "Diptych: The missing door and The lost room di Peeping Tom (Teatro Zandonai, 6 e 7 settembre)". Sarà inoltre possibile accedere a una visita tattile della scenografia e saranno distribuiti programmi di sala in braille o adatti a persone ipovedenti. Lo stesso spettacolo sarà inoltre reso accessibile con i Subpac, che saranno disponibili anche per Political Mother Unolugged, della compagnia Hofesh Shechter II (Teatro Zandonai, 4 settembre). Per le persone con mobilità ridotta e in carrozzina, per le quali sono previsti posti riservati, l'accesso in autonomia al foyer di entrata, alla platea e ai bagni e parcheggi riservati nelle immediate vicinanze, è disponibile sul sito di Oriente Occidente anche una descrizione dettagliata dei luoghi di spettacolo del Festival, che cerca di offrire alle persone gli strumenti adeguati alla comprensione in autonomia dell'adeguatezza degli spazi alle diverse esigenze. (ANSA).