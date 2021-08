Venezia apre con Mattarella l'edizione della sfida

VENEZIA, 31 AGO - Parterre da grandi occasioni domani sera per l'apertura della 78. Mostra del Cinema di Venezia, l'edizione del rilancio e della sfida, affollata di grandi film attesi e con la speranza di stimolare il ritorno in sala. Sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e oltre ministro della Cultura Dario Franceschini è atteso il suo collega spagnolo Miquel Octavi i Llorens. Nel corso della cerimonia in sala grande al Palazzo del cinema Roberto Benigni riceverà il Leone d'oro alla carriera. Insieme a loro Pedro Almodovar e Penelepe Cruz e la giuria al completo: Bong Joon-ho (Corea, presidente), Saverio Costanzo (Italia), Virginie Efira (Belgio/Francia), Cynthia Erivo (Gran Bretagna), Sarah Gadon (Canada), Alexander Nanau (Romania) e Chloé Zhao (Cina). Dopo la cerimonia di inaugurazione, condotta dalla madrina Serena Rossi, sarà proiettato in concorso Madres Paralelas di Pedro Almodovar, l'atteso nuovo film del regista spagnolo capace di mettere in scena come pochi l'universo femminile. Questa volta il tema della maternità è al centro del film con la storia di due donne Janis e Ana, Penélope Cruz e Milena Smit, che si conoscono in ospedale nell'imminenza del parto. La serata, condotta dall'attrice Serena Rossi, sarà trasmessa in diretta su Rai Movie sul canale 24 del digitale terrestre, sul sito web ufficiale della Biennale di Venezia www.labiennale.org e sugli account ufficiali di Facebook (La Biennale di Venezia) e YouTube (BiennaleChannel). (ANSA).