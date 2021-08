Record Donda su Apple Music, primo in 152 paesi

NEW YORK, 31 AGO - A sole 24 ore dall'uscita 'Donda' batte il record su Apple Music balzando al primo posto in 152 paesi. Si tratta del decimo album per Kanye West la cui uscita era prevista lo scorso 23 luglio ma ritardata dallo stesso rapper per settimane. 'Donda', che prende il nome della defunta madre di West, è uscito il 29 agosto dopo tre party d'ascolto, due ad Atlanta e uno a Chicago. Tuttavia West non è stato contento dell'uscita dell'album. In un post su Instagram il rapper ha scritto che la Universal lo ha fatto uscire senza il suo permesso ed ha anche bloccato la traccia 'Jail 2', in collaborazione con DaBaby e Marilyn Manson. La Universal non ha commentato a riguardo, ma secondo fonti interne si tratterebbe di un'accusa 'assurda'. Per quanto riguarda il brano 'Jail 2', all'inizio non era disponibile per una questione di diritti, ma lo è stato qualche ora dopo. (ANSA).