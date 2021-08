Duran Duran, fuori il nuovo singolo Anniversary

ROMA, 31 AGO - I Duran Duran hanno pubblicato "Anniversary", il nuovo singolo estratto dal loro quindicesimo album in studio, "Future Past", che sarà pubblicato il 22 ottobre 2021 (per TAPE MODERN/BMG). La band sarà all'Arena di Verona, il 31 agosto, per "RTL 102.5 Power Hits Estate", e presenterà - in anteprima - il nuovo singolo dal vivo. Anniversary è stato prodotto dalla band, che quest'anno celebra i 40 anni di attività, insieme al DJ/produttore britannico, Erol Alkan. "Anniversary è una canzone speciale per noi. Ovviamente eravamo consapevoli del nostro imminente 40/o anniversario, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo aver suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto il vero significato dello 'stare insieme'. Non è qualcosa che avremmo pensato di fare 40 anni fa, ma lo facciamo oggi! È stato anche divertente costruire una traccia con accenni ai precedenti successi dei Duran, un po' come la caccia alle uova di Pasqua che i fan si divertiranno a trovare", ha raccontato il bassista e membro fondatore dei Duran Duran John Taylor. Il gruppo ha recentemente annunciato anche due spettacoli intimi nella loro città natale Birmingham, all'O2 Institute il 14 e 15 settembre 2021. La band suonerà anche al prossimo Global Citizen LIVE il 25 settembre. Per Future Past, il quartetto inglese ha lavorato al fianco del DJ/produttore britannico Erol Alkan e del pioniere del compositore/produttore italiano Giorgio Moroder. Inoltre, Graham Coxon dei Blur ha co-scritto e prestato la sua chitarra a diverse tracce del disco, e l'ex pianista di David Bowie, Mike Garson, aggiunge uno squisito strato sonoro a "FALLING". Il disco include anche la collaborazione con Mark Ronson che ha co-scritto e suonato su "WING", ed è stato mixato da Mark "Spike" Stent. (ANSA).