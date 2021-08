Alle Piramidi i Black Eyed Peas il 2 ottobre

IL CAIRO, 30 AGO - Il gruppo pop americano Black Eyed Peas si esibirà per la prima volta in Egitto il 2 ottobre in un concerto che si terrà presso le piramidi di Giza con l'organizzazione di una società di eventi che aveva portato in terra egiziana anche Jennifer Lopez, nel 2019 ad El Alamein, sulla costa mediterranea. Lo segnala il sito Egyptian Street ricordando che molti artisti musicali si sono esibiti presso le iconiche piramidi alla periferia est de Cairo: due anni fa il gruppo rock americano Red Hot Chili Peppers e, prima, la cantante colombiana Shakira nel 2007, la formazione rock tedesca degli Scorpions nel 2005 e Frank Sinatra nel 1979. (ANSA).