A Forlì Orietta Berti alla festa per Secondo Casadei

FORLÌ, 30 AGO - Si arricchisce di un ospite d'eccezione "La Grande Festa del Liscio", l'omaggio musicale alla lunga storia d'amore tra Secondo Casadei e la Romagna, in programma a Forlì, in piazza Saffi, sabato 4 e domenica 5 settembre 2021. Sarà la cantante Orietta Berti, in testa a tutte le classifiche del momento, nella serata conclusiva di domenica 5 settembre a calcare il palcoscenico allestito nel cuore del centro storico forlivese e ad esibirsi in un concerto dal vivo, nel rispetto della normativa anti-covid vigente. "Il maestro Secondo Casadei, lo Strauss di Romagna - spiega la cantante - è parte integrante del patrimonio musicale italiano, uno dei più noti all'estero, grazie alla sua Romagna Mia, un brano immortale famoso in tutto il mondo che sento e che mi rappresenta in pieno da sempre come artista emiliano romagnola. A cinquant'anni dalla sua scomparsa il suo ricordo rimane ancora vivo con tantissime orchestre, band e artisti che si rifanno alle sue sonorità oppure che rielaborano in chiave attuale i suoi brani più storici. Sono tantissimi infatti gli artisti che ancora oggi e da ormai cinquant'anni riarrangiano il suo repertorio: da Jovanotti ai Nomadi da Francesco Guccini e Gigi Proietti, da Amalia Gre' con Fiorello, a Rosanna Fratello fino ad arrivare ai grandi Claudio Villa e Nilla Pizzi, tra i tanti. E tra questi anche io modestamente ogni tanto l'ho eseguita". (ANSA).