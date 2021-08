Esce Donda, Kanye West obietta "senza il mio permesso"

NEW YORK, 30 AGO - Dopo oltre un mese di ritardo alla fine 'Donda' è uscito, ma Kanye West non è contento. In un post su Instagram il rapper ha scritto che la Universal ha fatto uscire l'album senza il suo permesso ed ha anche bloccato la traccia 'Jail 2', in collaborazione con DaBaby e Marilyn Manson. La Universal non ha commentato a riguardo, ma secondo fonti interne si tratterebbe di un'accusa 'assurda'. Per quanto riguarda il brano 'Jail 2', all'inizio non era disponibile per una questione di diritti, ma lo è stato qualche ora dopo. Jail 2, e il suo corrispondente Jail, sono stati oggetto di recenti controversie, in quanto entrambi sono in collaborazione con Marilyn Manson, accusato di aggressione sessuale da diverse donne e DaBaby, finito nel mirino per i suoi commenti omofobi. Sia Manson che DaBaby erano all'ultimo 'party di ascolto' dell'album a Chicago. La loro presenza ha causato clamore sui social media. (ANSA).