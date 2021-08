L'auto di Tom Cruise rubata sul set di Mission Impossible

NEW YORK, 30 AGO - L'auto di Tom Cruise sparisce durante le riprese di 'Mission: Impossible 7' a Birmingham. La BMW X7, usata dall'attore per i suoi spostamenti, era parcheggiata davanti all'hotel in cui alloggiava e all'interno c'erano anche effetti personali per un valore di migliaia di dollari. La vettura è stata poi ritrovata poco distante, ma senza gli effetti personali. La polizia sta ora esaminando le telecamere stradali. Diverse scene del settimo capitolo della saga di Mission: Impossibile sono state filmate nel Regno Unito. Nel film Cruise torna nel ruolo di Ethan Hunt, mentre alla regia ci sarà Christopher McQuarrie. L'uscita negli Stati Uniti è prevista per il 27 maggio del 2022, quasi un anno dopo il calendario iniziale a causa dei ritardi nella produzione per la pandemia. (ANSA).