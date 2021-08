Musica: A S. Cecilia il premio Opus Klassik per Otello

ROMA, 30 AGO - L' Accademia Nazionale Santa Cecilia ha vinto il Premio Opus Klassik 2021 nella categoria Opera per l' Otello di Giuseppe Verdi diretto da Antonio Pappano con il tenore Jonas Kaufmann nel ruoto del protagonista, inciso per l' etichetta Sony Classical. Il riconoscimento si aggiunge al medagliere dell' Istituzione che proprio con il suo direttore musicale ha ottenuto in questi anni premi prestigiosi. ''E' un traguardo particolarmente significativo che ricompensa l' impegno delle nostre compagini in un periodo così difficile'', ha commentato il sovrintendente Michele Dall' Ongaro. ''Un Otello fantastico da cantare'', così Jonas Kaufmann ha definito il capolavoro verdiano, registrato in due settimane nell' Auditorium Parco della Musica di Roma con l' Orchestra e il Coro di Santa Cecilia e uscito su CD nel giugno 2020 in piena emergenza pandemia. Il tenore tedesco aveva interpretato per la prima volta il ruolo nel 2017 alla Royal Opera House di Londra proprio con Pappano sul podio, quando secondo il New York Times cantò "l'Otello del secolo". (ANSA).