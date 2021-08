Cinema: Trieste Science+Fiction, poster firmato da Keneda

TRIESTE, 30 AGO - La fantascienza vista e interpretata attraverso gli occhi di un bambino: è firmato da uno dei talenti dell'illustrazione italiana Alessandro Pautasso, in arte Kaneda, il poster della 21/a edizione del Trieste Science+Fiction Festival, evento dedicato ai mondi della fantascienza e delle meraviglie del possibile in programma dal 27 ottobre al 3 novembre 2021 a Trieste. Si tratta di un disegno originale che vuole rappresentare l'ingresso nel mondo del cinema di fantascienza con i viaggi nello spazio e le fantastiche incognite del futuro. "Con quest'opera, ho desiderato interpretare la fantascienza attraverso l'immaginario sci-fi classico visto con gli occhi di un bambino - spiega Kaneda - ecco dunque le astronavi, i viaggi spaziali e l'incontro con l'ignoto". Pautasso è un illustratore torinese con uno stile caratterizzato da energici colori al neon e da forme geometriche astratte. Tra le sue collaborazioni, anche quelle con New York Times, Disney, NBA, Warner Bros, Sony, Universal e Greenpeace. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno, tra gli altri di, MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG. La 21/a edizione si svolgerà in formula ibrida, in presenza a Trieste e online. "Un festival per il 21esimo secolo, disegnato secondo un modello 'smart' - lo descrive Daniele Terzoli, presidente de La Cappella Underground - immaginato in funzione della nuova quotidianità e del mondo digitale, costruito su un'idea di sostenibilità e pensato per andare incontro alle esigenze di tutti gli spettatori". (ANSA).