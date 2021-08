Musica: Emma-Alessandra Amoroso, un 'Pezzo di cuore' ad Ascoli

ASCOLI PICENO, 30 AGO - "E' stata una serata magica e molto emozionante". Così Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno salutato il pubblico nella serata del 29 agosto nel salotto di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno dove, in occasione del Memorial Alessandro Troiani, si sono esibite in un concerto insieme a tre artisti ascolani, il bassista Saturnino, il produttore e musicista Dario Faini in arte Dardust e l'attrice Alice Pagani. Oltre mille persone erano presenti, coi biglietti disponibili in numero limitato causa restrizioni Covid e andati esauriti in una sola giornata in prevendita. L'incasso è stato devoluto alla sezione di Ascoli dell'Associazione italiana leucemie (Ail) per la ricerca e le attività del reparto di Ematologia dell'ospedale Mazzoni. Emma e Alessandra hanno proposto i brani del loro repertorio, regalando anche "Pezzo di cuore", eseguito in duo a chiusura del concerto, molto apprezzato dal pubblico ascolano. Protagonisti di un duetto che ha coinvolto il pubblico in piazza, anche Saturnino e Dardust, mentre Alice Pagani ha recitato un monologo con la testimonianza di una ragazza ammalatasi e poi morta di leucemia. "Dobbiamo essere grati a questi artisti - ha commentato dal palco Dardust, direttore artistico dell'evento - per essere stati stasera con noi qui ad Ascoli, in particolare Alessandra e Emma che hanno fatto un grande regalo alla nostra città". (ANSA).