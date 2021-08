Musica: a 'Vocalia' i Matt Bianco, Britti e Grandi

MANIAGO, 30 AGO - Ospiterà anche una delle due sole date in Italia del tour europeo dei Matt Bianco, la band inglese che negli anni '80 ha sbaragliato le classifiche mondiali con brani come "Halfa minute", "Whose side are you on?" e "Sneaking out the back door", la 14/a edizione del festival di musica internazionale Vocalia che torna quest'anno dal 23 al 25 settembre, occasionalmente in autunno (dopo lo stop nel 2020 causa Covid), nel Teatro Verdi di Maniago (Pordenone), con tre concerti concentrati in un fine settimana. Oltre ai Matt Bianco, che chiuderanno il festival sabato 25 settembre (e dopo Maniago saranno al Blue Note di Milano il 30 settembre) con il loro stile musicale, intreccio raffinato di sapori jazz e blues, bossanova e funky alla dance dagli anni '80 in poi, sul palco di Vocalia arriverà il blues tutto personale di Alex Britti il 23 settembre, in coppia con Flavio Boltro, trombettista jazz accompagnato da una band di eclettici musicisti. L'artista presenterà "Progetto Speciale", un viaggio tra i suoi successi più noti ripensati e ricostruiti con una chiave e uno sguardo insolito. Insolito sarà anche il racconto di Irene Grandi, ospite di Vocalia venerdì 24 settembre, che partirà dalle radici del suo jazz e del suo blues, lasciando da parte per una volta la vena rock che l'ha resa una tra le più incisive della scena italiana. (ANSA).