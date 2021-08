Cinema: al Bif&st nove anteprime mondiali di film italiani

BARI, 27 AGO - Nella sezione ItaliaFilmFest del Bif&st-Bari International Film Festival (25 settembre-2 ottobre) saranno presentati al Teatro Piccinni 7 film italiani in anteprima mondiale che verranno valutati da una giuria del pubblico presieduta dalla giornalista Antonella Matranga e composta da 24 spettatori che attribuiranno il Premio Ettore Scola per il miglior regista, il Premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice protagonista e il Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista. Questi i 7 film che si aggiungeranno ad altre due anteprime mondiali fuori concorso che inaugureranno e chiuderanno il Bif&st al Teatro Petruzzelli (Il materiale emotivo di Sergio Castellitto il 25 settembre e Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano il 2 ottobre): *QUERIDO FIDEL di Viviana Calò, Italia 202, con Gianfelice Imparato Alessandra Borgia e Marco Mario de Notaris. *SULLA GIOSTRA di Giorgia Cecere Italia 2021, con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli * L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA di Gabriele Lavia, Italia 2021, con Gabriele Lavia e Michele Demaria * TRA LE ONDE di Marco Amenta, Italia 2021, con Vincenzo Amato e Sveva Alviti * BENTORNATO, PAPÀ di Domenico Fortunato, Italia 2021, con Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli * THE ITALIAN BANKER di Alessandro Rossetto, Italia 2021, con Fabio Sartor, Sandra Toffolatti, Diego Ribon, Mirko Artuso * LA VERA STORIA DI LUISA BONFANTI di Franco Angeli, Italia 2021, con Livia Bonifazi, Stefano Pesce, Barbara Mautino, Valerio Aprea (ANSA).