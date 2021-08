Cinema: primo trailer per 'Spencer', film su Lady Diana

NEW YORK, 27 AGO - Prime immagini da 'Spencer', il film dedicato a Lady Diana. Nel trailer presentato al CinemaCon di Las Vegas, si vede la principessa Diana, interpretata da Kristen Stewart, Carlo, William e Harry arrivare a Sandringham per la cena natalizia. È il weekend di Natale in cui Lady Di deciderà di lasciare la famiglia reale. Mentre procedono i preparativi per la cena con la regina, Diana è stressata. Tutti vengono chiamati a tavola, si vede Diana/Kristen che attraversa un corridoio con un abito bianco. Ci sono scena da un ritratto di famiglia, mentre viene assalita dai paparazzi, in cui si lascia andare ballando, mentre corre cercando di scappare da qualcosa. Il film diretto da Pablo Larrain sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinena di Venezia il prossimo 3 settembre. (ANSA).