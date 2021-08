Musica: Onerepublic, esce Human l'album scritto in Italia

ROMA, 27 AGO - Onerepublic, la band multiplatino, con miliardi di stream e milioni di dischi venduti durante la loro carriera grazie ad un lungo elenco di successi planetari, pubblica oggi il nuovo atteso album "HUMAN" (https://onerepublic.lnk.to/Human). Il disco, la cui uscita era stata posticipata a causa della pandemia, contiene un incredibile elenco di successi che hanno già ottenuto oltre 2.5 miliardi di stream come "Rescue Me" (già Platino in Italia e certificato oro dalla RIAA https://youtu.be/Nym5stAJAt8), "Wanted" (https://youtu.be/N_qFfQ3xHCw), "Somebody To Love", "DIDN'T I"(https://youtu.be/OPGtpO1g_jk), "Better Days" (brano pubblicato per raccontare il primo lockdown, certificato oro in Italia e accompagnato da un bellissimo video con immagini dei fan di tutto il mondo https://youtu.be/fnHlRQZZbbY e di cui è disponibile in digitale anche una versione pubblicata in esclusiva per l'Italia con i Negramaro, "Wild life" (https://youtu.be/NmAG_SpfUVs) e l'ultima hit "RUN", brano tra i più programmati dalle radio italiane e già disco di Platino in Italia (https://youtu.be/TKkcsmvYTw4). Nell'album anche il prossimo singolo "Someday" accompagnato da un video diretto da Miles Cable e Isaac Rentz che sarà online oggi (a questo link https://youtu.be/vNfgVjZF8_4) e anche la collaborazione con KYGO "Lose Somebody" (https://youtu.be/uruccxh9bkQ). "HUMAN" è stato scritto in buona parte nel nostro paese, come ha raccontato il frontman Ryan Tedder sui social network e la band lo presenterà dal vivo in Italia il prossimo anno quando il tour mondiale farà tappa nel nostro paese (per informazioni www.livenation.it): 3 maggio 2022 Padova (Kioene Arena), 4 maggio Milano (Lorenzini District). (ANSA).