Finardi: con 'Euphonia' concerto diventa suite

CAMPOBASSO, 27 AGO - Eugenio Finardi presenta sabato 28 agosto, in anteprima nazionale, il suo nuovo progetto al teatro Savoia di Campobasso. Nell'ambito della rassegna Sonika Poietika, promossa da Regione Molise e Fondazione Molise Cultura, eseguirà 'Euphonia' insieme a Raffaele Casarano (sassofoni) e Mirko Signorile (piano). "Sarà la prima esecuzione live - spiega lo stesso Finardi presentando l'evento - di un progetto che porterò poi in giro per l'Italia nel 2022. Sonika Poietika mi sembra il luogo perfetto per un progetto come questo che vuole usare la musica per arrivare a una certa trascendenza, per lo meno a una serenità interiore". 'Euphonia' è una suite che incorpora i brani in un 'flow', un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l'ascoltatore a uno stato quasi trascendentale. "Un'esperienza - spiegano i promotori dell'evento - che va al di là della normale sequenza di canzoni legandole e fondendole nell'improvvisazione e nel mistero dell'Enarmonia, cioè la magica capacità delle note di essere una cosa in una tonalità e un'altra quando questa cambia". (ANSA).