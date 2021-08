Perdifolk, concerto diffuso di world e folk music campana

PERDIFUMO, 26 AGO - Un "concerto diffuso", in modalità unica e irripetibile, che invaderà di note e di energia il centro storico di Perdifumo, caratteristico e storico comune del Cilento: si svolgerà la sera del 28 agosto la prima edizione di "Perdifolk", manifestazione musicale pensata per gli amanti della world e folk music campana. Protagonisti indiscussi saranno alcuni esponenti del neo-folk partenopeo: Roberto Colella del gruppo La Maschera, Tommaso Primo e Ninni e Vittorio Romito. L'idea che anima la kermesse è quella di proporre musica "in contemporanea e diffusa", con gli artisti che si alterneranno senza sosta e in maniera intercambiabile in tre "palchi naturali". Due concerti dalle sonorità intime partiranno alle ore 22.00 contemporaneamente, a Piazzale della Posta e a Piazza Guglielmini, prevedendo la stessa line up artistica, ma con una sequenza di esibizione differente. La terza location sarà invece la Piazza del Municipio, dove sarà prevista per il pubblico presente una piccola sorpresa. Infine a Piazza Europa si concluderà definitivamente la serata, con un imperdibile party notturno con jam session e open mic per artisti e fan. (ANSA).