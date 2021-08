Al Festival di Venezia tanta prigione, è l'effetto Covid?

ROMA, 26 AGO - Probabilmente non sarà neppure un record rispetto alle scorse edizioni, ma di fatto quest'anno al Lido ci sono tanti film ricchi di prigioni, carcerieri e sbarre. Forse è solo una coincidenza o, meglio, un diretto o indiretto effetto Covid che ha favorito certamente le produzioni ambientate in spazi limitati. Quegli stessi spazi d'altronde che tutto il mondo ha imparato a conoscere in quarantena. Se si considera i soli film italiani sono ben tre che si trovano dietro le sbarre: ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo, REBIBBIA LOCKDOWN di Fabio Cavalli e in maniera meno diretta MONDOCANE di Alessandro Celli. Sul fronte film stranieri troviamo invece: REFLECTION di Valentyn Vasyanovych, IL COLLEZIONISTA DI CARTE di Paul Schrader, LEAVE NO TRACES di Jan P. Matuszynski, AMIRA di Mohamed Diab e 107 MOTHERS di Peter Kerekes. Tra gli italiani. ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo, film fuori concorso che sarà distribuito da Vision Distribution, ci porta in un vecchio carcere ottocentesco in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni. Questo vale anche tra il direttore del carcere (Toni Servillo) e un carcerato (Silvio Orlando). (ANSA).