Kanye West chiede di cambiare legalmente nome in Ye

NEW YORK, 25 AGO - Kanye West vuole cambiare legalmente nome. Il rapper, 44 anni, all'anagrafe Kanye Omari West, ha fatto richiesta presso un tribunale di Los Angeles per passare a Ye, un soprannome con il quale è conosciuto da anni. Nella richiesta non è indicato alcun cognome. Il motivo sarebbe personale e non è stato indicato. Secondo alcuni media americani, West aveva già espresso il desiderio di farsi chiamare Ye nel 2018. Il nome è anche il titolo di un album dello stesso anno. (ANSA).