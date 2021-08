No a tampone gratuito per concerto Sangiovanni a Terni

TERNI, 25 AGO - Niente tampone gratuito, come comunicato ieri dal Comune di Terni, per gli spettatori senza Green pass del concerto di Sangiovanni in programma domenica sera all'anfiteatro Fausto. A rivedere la decisione - spiega palazzo Spada in una nota - è stato il commissario regionale all'emergenza Covid, Massimo D'Angelo. Questi, su quesito dell'amministrazione, nei giorni scorsi aveva dato il via libera all'utilizzo per gli eventi dei tamponi gratuiti assegnati al servizio sanitario pubblico, mettendone a disposizione mille. Nella nuova comunicazione di oggi afferma invece, "a seguito di approfondimenti", la necessità del pagamento per il servizio fornito dalla farmacia comunale di Porta Sant'Angelo. Il commissario ha comunicato infatti al Comune che "i tamponi antigenici rapidi vengono forniti ai Comuni esclusivamente per finalità di screening della popolazione in collaborazione con il servizio di sanità pubblica di riferimento, che individua la popolazione target, laddove si evidenzi un aumento dell'incidenza di casi che può verificarsi anche dopo un evento". Non risulta per tanto ammesso alcun altro utilizzo. L'amministrazione comunale, prendendo atto della nuova comunicazione, ricorda che il tampone è necessario per tutti gli over 12 non in possesso del green pass. Per la fascia dai 12 ai 18 anni è in vigore un prezzo calmierato di 8 euro. Per tutti gli altri il prezzo è di 15 euro. (ANSA).