Piccotti e Tomellini a Lugo al festival Rossini Open

BOLOGNA, 25 AGO - L'archetto della violoncellista Erica Piccotti, astro nascente del concertismo internazionale, e il pianoforte di Elisa Tomellini a inaugurare il 26 agosto alle 21 al Chiostro della Collegiata di Lugo di Romagna il nuovo festival Rossini Open, kermesse di fine estate ricca di 19 appuntamenti sparsi per la città fino al 12 settembre. Con la partecipazione di oltre cento artisti, la manifestazione segna la ripresa delle attività del Teatro Rossini di Lugo, ancora fisicamente chiuso per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione iniziati poco prima della pandemia. Erica Piccotti, 22 anni, romana, ormai è una star internazionale che si è esibita al fianco di Mario Brunello, Mischa Maisky, Salvatore Accardo, Bruno Canino, Gidon Kremer e altri importanti artisti. Nel gennaio 2020 ha ricevuto il Premio ICMA (International Classical Music Awards, assegnato da una giuria di rappresentanti della stampa internazionale) come "Young Artist of the Year". Erica Piccotti si esibirà per la prima volta in duo con la pianista genovese Elisa Tomellini, nota per la sua speciale grinta musicale e per l'indole per le grandi imprese extramusicali: dopo un periodo sabbatico di quattordici anni dedicato a esplorare e scalare montagne in molte località del mondo, Elisa Tomellini nel 2015 è tornata al concertismo debuttando al Kennedy Center di Washington e al Gewandhaus di Lipsia e l' 8 luglio 2017, sul ghiacciaio del Monte Rosa, a quota 4.460 metri. Le due artiste, all'apparenza così diverse, ma accomunate da una grande dedizione al virtuosismo strumentale, si incontreranno sulle note struggenti dei 5 Pezzi nello Stile Popolare op. 108 di Robert Schumann, della tardoromantica Sonata op. 19 di Sergej Rachmaninov (contenente una delle più commoventi composizioni dell'autore, il celebre Andante) e Le Grand Tango di Astor Piazzolla, composto nel 1982 per il grande violoncellista Mstislav Rostropovich dal compositore argentino di cui si celebra quest'anno il centenario della nascita. Info: www.teatrorossini.it (ANSA).