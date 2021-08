Ciak, ecco la power list di talent e manager del cinema

ROMA, 25 AGO - Talent con in testa Pierfrancesco Favino, Manager con al top il ministro della Cultura Dario Franceschini. Come da tradizione, a pochi giorni dall'avvio della Mostra del Cinema di Venezia, il mensile Ciak diretto da Flavio Natalia realizza la consueta classifica dei manager e dei talent più influenti del cinema italiano. La Power list è realizzata dal mensile Ciak in collaborazione con il quindicinale Box Office, guidato da Paolo Sinopoli e pubblicato da Duesse Communication. A Ciak, il compito di valutazione dei 25 registi, attori e autori protagonisti quest'anno del nostro cinema. A Box Office quello di curare la classifica dei cosiddetti professionals. "Quest'anno - ha dichiarato il direttore di Ciak, Flavio Natalia - la tradizionale Power list dei protagonisti del nostro cinema, realizzata assieme ai colleghi di Box Office, acquista un significato più forte: raccontare chi, più di tutti, nella stagione più difficile del cinema italiano, con il suo lavoro, la sua bravura, le sue intuizioni, la volontà di andare avanti, ha gettato le basi per una ripresa, significa fotografare la volontà di ripartenza di un universo, quello del cinema, che sono certo saprà bruciare le tappe verso una nuova normalità". LA TOP FIVE DEI TALENT Tra i talent, Pierfrancesco Favino conquista il primo posto. Al secondo posto, Ferzan Ozpetek, al terzo posto, in crescita, Paola Cortellesi. Al quarto posto troviamo Elio Germano. La new entry Alessandro Gassmann chiude la top 5. LA TOP FIVE DEI MANAGER Quest'anno il primo posto della classifica dei professionals è assegnato Dario Franceschini, Ministro della cultura. Al secondo posto Paolo Del Brocco, Amministratore delegato di Rai Cinema. Al terzo posto della top 5 dei manager troviamo Nicola Maccanico, Amministratore delegato di Istituto Luce Cinecittà. New Entry in quarta posizione Massimiliano Orfei, Amministratore delegato di Vision Distribution. Chiude la top 5 Barbara Salabè, President & Managing Director di Warner Bros. Italy . (ANSA).