Spider-Man, giù la maschera nel terzo film della saga

ROMA, 24 AGO - Peter Parker è Spider-Man: per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. A Doctor Strange va a chiedere l'incantesimo di tornare indietro ma la posta in gioco è rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man. Arriva a Natale solo al cinema ma il primo trailer ufficiale italiano rilasciato da Sony già promette faville. E' SPIDER-MAN: NO WAY HOME, il film di Marvel Studios con la regia di Jon Watts e il cast di Tom Holland, Zendaya e anche Benedict Cumberbatch che fa il suo esordio nella saga come Doctor Strange. Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, tratto dal fumetto Marvel., è il terzo della saga con Tom Holland protagonista. (ANSA).